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Прудников надеется, что «Спартак» в матче с ЦСКА продолжит победную серию

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Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников оценил шансы красно-белых в матче 13-го тура чемпионата России по футболу со столичным ЦСКА.

«Хочется, чтобы «Спартак» продолжил свою победную серию. Надеюсь на это. Ведь так потом и психологически будет легче. С какой схемой выйдет на игру Абаскаль? Не знаю, но очень надеюсь на то, что с победной», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

Он уверен, что болельщиков ждёт интересная и захватывающая игра.

«Это дерби, поэтому здесь даже не надо настраиваться — каждый игрок понимает, о чём речь», — добавил он.

Команда Гильермо Абаскаля (25 очков) занимает третье место в турнирной таблице. Коллектив Владимира Федотова (24) располагается на четвёртой позиции.

ЦСКА примет «Спартак» на своём поле 16 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.

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