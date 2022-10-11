Прудников надеется, что «Спартак» в матче с ЦСКА продолжит победную серию
«Хочется, чтобы «Спартак» продолжил свою победную серию. Надеюсь на это. Ведь так потом и психологически будет легче. С какой схемой выйдет на игру Абаскаль? Не знаю, но очень надеюсь на то, что с победной», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».
Он уверен, что болельщиков ждёт интересная и захватывающая игра.
«Это дерби, поэтому здесь даже не надо настраиваться — каждый игрок понимает, о чём речь», — добавил он.
Команда Гильермо Абаскаля (25 очков) занимает третье место в турнирной таблице. Коллектив Владимира Федотова (24) располагается на четвёртой позиции.
ЦСКА примет «Спартак» на своём поле 16 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.