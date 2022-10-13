Адвокат Грайнер: она не уверена, что Америке удастся вернуть её домой

Адвокат Бриттни Грайнер Александр Бойков рассказал, что баскетболистка меньше верит в то, что выйдет на свободу в результате обмена заключёнными.

«Бриттни не в очень хорошем состоянии. Она не уверена, что Америке удастся вернуть её домой. Она боится, что ей придётся отбывать весь срок в России», — цитирует Бойкова The New York Times.

По его словам, американской баскетболистке, возможно, могут изменить приговор, так как первоначальное решение суда сильно отличается от судебной практики.

«Учитывая обстоятельства, учитывая особенности личности моей клиентки и признание её вины, такой приговор абсолютно невозможен», — заключил Бойков.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее Шерелл Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, высказалась о ситуации вокруг возможного обмена спортсменки.