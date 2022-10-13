Талалаев: если бы меня не взяли когда-то в «Торпедо», мог сейчас быть криминальным авторитетом

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, по какому пути мог пойти, если бы в 14 лет его не взяли из районной футбольной школы в школу московского клуба.

«Благодарен абсолютно всем. Начиная с Геннадия Лазарева, взявшего меня в районную школу, и Николая Ульянова, дважды за мной приезжавшего и взявшего в «Торпедо». Если бы меня не взяли когда-то в «Торпедо», мог сейчас быть криминальным авторитетом. Мы жили в таком районе, Новогиреево — Перово, между люберами и «бауманскими», что, не будь футбола, другой путь вряд ли был бы уготован. В юности участвовал в массовых драках, разное бывало, хоть и продолжалось недолго. Я был атлетичным, задорным, амбициозным. Но подробности не вспомню — всё уже стерлось. В 50 лет надо вспоминать другие события!» — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

В четверг, 13 октября, московский клуб объявил о назначении 50-летнего специалиста главным тренером. 11 сентября Талалаев покинул пост наставника «Ахмата».

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее в «Торпедо» объяснили назначение Талалаева главным тренером.