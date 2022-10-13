Конькобежец Кулижников рассказал, что из-за панических атак обращался к психиатру

Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, что из-за панических атак обращался к психиатру.

«Я с самого начала сезона думал: «Ну, может, меня чуть отпустит», но нет. Немело горло, паника. Я бежал как овощ. Я и сейчас с таким же результатом бегаю, как в феврале 2021 года, но сейчас только начинаем сезон, а то были Олимпийские игры! Сейчас это уже не беспокоит. Я хочу бегать. Хочу бегать все свои дистанции, нарабатывать, входить в прежний ритм. Когда, может быть, выпустят, буду рад бегать на международном уровне. Когда вернулся с Олимпиады домой, поставил сумку, сказал: «Как хорошо, что всё это закончилось», — приводит слова Кулижникова «Матч ТВ».

По словам конькобежца, его нервы были истощены.

«Я просто был рад, что завершилась Олимпиада. Прекрасно понимал, что в Пекине меня бы и чудо не спасло. Даже свою тренировочную лёгкую работу нормально делать не мог: главное в обморок не упасть, темнело в глазах. К психиатру ходил. Антидепрессанты назначили, с ними я хотя бы мог спать, но и на дистанции от них вяз, как в болоте», — сказал он.

Кулижников стартовал на Олимпийских играх в Пекине только на одной дистанции — 1000 метров. В сезоне он ни разу не поднимался на подиум на международных соревнованиях и уже в Пекине рассказал о панических атаках.

Ранее Матыцин выразил надежду на допуск российских и белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм — 2024 в Париже.