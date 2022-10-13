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Баженов рассказал о своих обязанностях в качестве менеджера «Спартака» по игрокам в аренде

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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал своё назначение менеджером московского клуба по игрокам в аренде.
Баженов рассказал о своих обязанностях в качестве менеджера «Спартака» по игрокам в аренде
  • AP

«Это новая должность в российском футболе, но в Англии и в других странах она уже давно есть. Я буду отвечать и следить за нашими футболистами, которые находятся в аренде, потому что так или иначе я бывший игрок и знаю, что чаще всего, к сожалению, когда игроки уходят в аренду, они считают, что про них забыли, за ними не следят.
Мой функционал будет заключаться в том, что я должен следить за этими игроками в плане их развития и помощи, чтобы доносить им, что «Спартак» — это все мы, и мы одно целое, и рано или поздно они всё равно вернутся домой», — приводит слова Баженова «Спорт-Экспресс».

По словам 37-летнего россиянина, его роль будет также заключаться в том, что он будет ездить к игрокам и смотреть, как кто выступает, понимать какие-то проблемы.

«Что касается иностранных футболистов в аренде, ими заниматься будет Пол Эшуорт, потому что это очень сложный момент. Во-первых, футболисты — иностранцы, во-вторых, ситуация у нас в мире очень странная, поэтому, мне кажется, напрямую с ними будет работать именно Пол», — сказал он.

Баженов приступит к работе в понедельник, 17 октября.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти назначен главным тренером «Вероны».

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