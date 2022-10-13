Бывший тренер Мамаева рассказал, почему полузащитник не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Андрей Гашкин, бывший тренер экс-игрока ЦСКА и сборной России Павла Мамаева, рассказал, почему полузащитник не перешёл в «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас не выступает, так как ему все же 34 года, здоровье уже не лучшее, наверное. В «Химках» в последнее время повреждения получал, не играл толком. Естественно, потенциал свой Мамаев до конца не реализовал. У Павла в одно время и вариант с «Манчестер Юнайтед» же был. Отчасти ещё дело в том, что в ЦСКА Мамаев играл опорного при Слуцком, а это не его позиция. Павел в большей степени креативный игрок», — приводит слова Гашкина «Матч ТВ».

По мнению тренера, Мамаев проявил свои лучшие качества в «Краснодаре».

«Свой максимум Павел так и не показал. Хотя перспективу сразу видно было. В 16 лет Мамаев почти сразу дубль перерос. Возможно, когда он был молодой, думал, что все впереди, а век игрока короток, надо использовать шансы. Это хочется всем молодым футболистам объяснить», — сказал он.

Гашкин тренировал Мамаева в футбольной школе «Торпедо». Полузащитник покинул чёрно‑белых в 2007 году и с тех пор выступал за красно-синих, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». На данный момент 34-летний россиянин находится без клуба.

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