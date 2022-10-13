Экс-футболист «Спартака» Гашкин рассказал о ярком воспоминании об Олеге Романцеве
- РИА Новости
«У нас с ним были чисто профессиональные отношения. Тогда он ещё активно участвовал в тренировочном процессе. Очень популярен в команде был квадрат четыре на четыре, часто его как раз отрабатывали. Было интересно, из квадратов этих потом выползали, а не просто уходили», — цитирует Гашкина «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что Романцев был требовательным тренером.
Гашкин выступал за «Спартак» с 1992 по 1994 год. Он провёл за красно-белых 13 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Также становился со «Спартаком» чемпионом России.
Ранее болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о перспективах «Спартака» в борьбе с санкт-петербургским клубом.