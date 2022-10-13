Боярский: «Спартак» не конкурент «Зениту», им ещё рано до нас

Болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о перспективах «Спартака» в борьбе с санкт-петербургским клубом.

«Спартак» в этом сезоне хорош. Но «Зенит» бесспорно сильнее! Да и в целом «Спартак» не конкурент «Зениту». Им ещё рано до нас. Да, они будут рваться до наших успехов, но это бессмысленно», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

После 12 туров лидером РПЛ является «Зенит» (30 очков). «Ростов» — второй (25 очков). «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков, ЦСКА — четвёртое (24).

Ранее сообщалось, что два игрока РПЛ получили повестки в военкомат.