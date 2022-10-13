«Чемпионат»: «Пари НН» хотел назначить Талалаева главным тренером в случае ухода Галактионова

Российский тренер «Торпедо» Андрей Талалаев был кандидатом на пост главного тренера «Пари НН» в случае ухода Михаила Галактионова в «Локомотив».

РИА Новости