«Чемпионат»: «Пари НН» хотел назначить Талалаева главным тренером в случае ухода Галактионова
- РИА Новости
«Талалаева рассматривало руководство «Пари НН», провело с ним предварительные переговоры, но тренер решил возглавить «Торпедо», — сообщает источник «Чемпионата».
13 октября Талалаев был назначен главным тренером «Торпедо».
После 12 туров РПЛ московская команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав шесть очков.
Последним местом работы Талалаева был «Ахмат». Он покинул грозненский клуб 11 сентября.
Ранее бывший президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал назначение Талалаева на пост главного тренера московской команды.