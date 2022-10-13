Маслов: Талалаев — это единственно верное решение

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера московской команды.

«Это единственно верное решение. Я хорошо знаю возможности Андрея Викторовича. Плюс это торпедовец всей душой. Он хорошо знает команду, чемпионат. Он действующий тренер буквально два тура назад», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

По его словам, он уверен, что «автозаводцы» с Талалаевым смогут остаться в чемпионате России по итогам сезона.

После 12 туров РПЛ московская команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Последним местом работы Талалаева был «Ахмат». Он покинул грозненский клуб 11 сентября.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о назначении Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».