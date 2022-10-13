Колосков высказался о назначении Талалаева на пост главного тренера «Торпедо»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что «Торпедо» поступило верно, пригласив на пост главного тренера Андрея Талалаева, но команде нужны новые игроки.

«Практика покажет, насколько удачным было это решение, но, с точки зрения опыта и знания дела, Талалаев — один из лучших российских тренеров. Мне кажется, у него есть хорошие шансы, чтобы вернуть команду поближе к середине турнирной таблицы», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что нужны футболисты для хорошего результата.

После 12 туров РПЛ московская команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Последним местом работы Талалаева был «Ахмат». Он покинул грозненский клуб 11 сентября.

Ранее в «Торпедо» объяснили назначение Талалаева главным тренером.