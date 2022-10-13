Колосков высказался о назначении Талалаева на пост главного тренера «Торпедо»
- РИА Новости
«Практика покажет, насколько удачным было это решение, но, с точки зрения опыта и знания дела, Талалаев — один из лучших российских тренеров. Мне кажется, у него есть хорошие шансы, чтобы вернуть команду поближе к середине турнирной таблицы», — цитирует Колоскова РИА Новости.
Он также подчеркнул, что нужны футболисты для хорошего результата.
После 12 туров РПЛ московская команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав шесть очков.
Последним местом работы Талалаева был «Ахмат». Он покинул грозненский клуб 11 сентября.
Ранее в «Торпедо» объяснили назначение Талалаева главным тренером.