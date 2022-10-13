Daily Star: Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед» за $10 млрд

Семья Глейзер может попрощаться с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» за $10 млрд.

По информации Daily Star, Глейзеры не собираются продавать клуб, но рассмотрят предложение, если оно будет выше $10 млрд.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» был основан в 1878 году. МЮ является одним из лидеров среди футбольных клубов по популярности и успеху.

После восьми туров АПЛ клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» может попытаться подписать Криштиану Роналду в 2023 году.