Fotoma: «Галатасарай» может попытаться подписать Роналду в 2023 году

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Галатасарае».

Руководство турецкого клуба изучит возможности подписания 37-летнего португальца в зимнее и летнее трансферные окна, сообщает Fotoma.

Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, чтобы иметь возможность выступать в Лиге чемпионов. СМИ сообщали, что игроком интересовались «Бавария», «Челси», «Наполи» и «Барселона».

В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну передачу в девяти матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Роналду отверг обвинения по делу о разбитом телефоне мальчика-аутиста.