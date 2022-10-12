Fotoma: «Галатасарай» может попытаться подписать Роналду в 2023 году
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Руководство турецкого клуба изучит возможности подписания 37-летнего португальца в зимнее и летнее трансферные окна, сообщает Fotoma.
Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, чтобы иметь возможность выступать в Лиге чемпионов. СМИ сообщали, что игроком интересовались «Бавария», «Челси», «Наполи» и «Барселона».
В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну передачу в девяти матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Роналду отверг обвинения по делу о разбитом телефоне мальчика-аутиста.