Роналду отверг обвинения по делу о разбитом телефоне мальчика-аутиста
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«Мы говорили об этом, он не согласен с обвинениями», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.
9 апреля после завершения матча между МЮ и «Эвертоном» Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование.
Ранее сообщалось, что мать ребёнка с аутизмом намерена подать в суд на Роналду.