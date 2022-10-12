Роналду отверг обвинения по делу о разбитом телефоне мальчика-аутиста

Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг заявил, что форвард Криштиану Роналду не согласился с обвинениями Футбольной ассоциации Англии (FA) по делу о разбитом телефоне мальчика с аутизмом.

«Мы говорили об этом, он не согласен с обвинениями», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

9 апреля после завершения матча между МЮ и «Эвертоном» Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что мать ребёнка с аутизмом намерена подать в суд на Роналду.