Газзаев поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак»
- РИА Новости
«Игра будет интересной и с полным стадионом зрителей. Надеемся, матч пройдёт на самом высоком исполнительском мастерстве и на очень хорошей отдаче футболистов. Я буду за ЦСКА! Хочу, чтобы команда победила в этом дерби», — цитирует Газзаева Sport24.
Матч между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — на четвёртом (24).
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