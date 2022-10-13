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Газзаев поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Газзаев поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак»
  • РИА Новости

«Игра будет интересной и с полным стадионом зрителей. Надеемся, матч пройдёт на самом высоком исполнительском мастерстве и на очень хорошей отдаче футболистов. Я буду за ЦСКА! Хочу, чтобы команда победила в этом дерби», — цитирует Газзаева Sport24.

Матч между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — на четвёртом (24).

Ранее в «Спартаке» объяснили высказывание Квинси Промеса о матче с ЦСКА.

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