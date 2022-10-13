Гаджиев: ЧМ нужно смотреть, чтобы не отставать от времени
- РИА Новости
«Футбол развивается, а основными и отправными точками в его развитии являются масштабные мировые соревнования. Как раз из-за этого чемпионат мира нужно смотреть не только болельщикам, но и специалистам, чтобы не отставать от времени», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что будет смотреть турнир.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что посетит чемпионат мира 2022 года в Катаре.