Родригао: в матче с «Пари НН» мы хотим исправиться перед фанатами за «Факел»

Защитник «Зенита» Родригао поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с «Пари Нижним Новгородом».

«Готовимся к матчу с «Пари НН» так, как и всегда, усиленно на 100%. После таких игр, когда теряешь очки, конечно же, хочется исправиться перед болельщиками, с особенным настоем подойти к следующей игре», — цитирует Родригао пресс-служба клуба.

Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате России, в 12 матчах набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Пари НН» 16 октября.

В матче прошлого тура «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающих команды.