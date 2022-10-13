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Родригао: в матче с «Пари НН» мы хотим исправиться перед фанатами за «Факел»

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Защитник «Зенита» Родригао поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с «Пари Нижним Новгородом».
Родригао: в матче с «Пари НН» мы хотим исправиться перед фанатами за «Факел»
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«Готовимся к матчу с «Пари НН» так, как и всегда, усиленно на 100%. После таких игр, когда теряешь очки, конечно же, хочется исправиться перед болельщиками, с особенным настоем подойти к следующей игре», — цитирует Родригао пресс-служба клуба.

Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате России, в 12 матчах набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Пари НН» 16 октября.

В матче прошлого тура «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающих команды.

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