Узнать больше

Семак: у «Зенита» есть два нападающих, других кандидатов не рассматриваем

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающих команды.
Семак: у «Зенита» есть два нападающих, других кандидатов не рассматриваем
  • Gettyimages.ru

«Алберто пока в аренде, что будет дальше, понять сложно. На сегодняшний день у нас есть два нападающих, и других кандидатов мы не рассматриваем. Мы не видим проблем, но будем работать над тем, чтобы нападающие забивали больше», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Он добавил, что с результативностью у команды нет проблем. По словам тренера, Иван Сергеев забивает мячи, а безголевая серия Матео Кассьерры в скором времени закончится.

Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате России, в 12 матчах набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Пари НН» 16 октября.

Ранее Геннадий Орлов рассказал, почему Матео Кассьерра пока не может проявить себя в «Зените».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить