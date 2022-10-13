Семак: у «Зенита» есть два нападающих, других кандидатов не рассматриваем

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающих команды.

«Алберто пока в аренде, что будет дальше, понять сложно. На сегодняшний день у нас есть два нападающих, и других кандидатов мы не рассматриваем. Мы не видим проблем, но будем работать над тем, чтобы нападающие забивали больше», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Он добавил, что с результативностью у команды нет проблем. По словам тренера, Иван Сергеев забивает мячи, а безголевая серия Матео Кассьерры в скором времени закончится.

Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате России, в 12 матчах набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Пари НН» 16 октября.

Ранее Геннадий Орлов рассказал, почему Матео Кассьерра пока не может проявить себя в «Зените».