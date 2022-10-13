Источник: Мбаппе недоволен, что Месси стал лидером раздевалки ПСЖ

Нападающий Лионель Месси стал лидером раздевалки «Пари Сен-Жермен», что не нравится форварду Килиану Мбаппе.

По информации журналиста Марио Картенага, Мбаппе и ещё несколько игроков команды считают, что из-за лидерства Месси положение дел в раздевалке — не самое благоприятное для победы в Лиге чемпионов.

Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. СМИ информируют, что руководство клуба советуется с игроком по поводу принятия решений.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Мбаппе зимой за €400 млн.