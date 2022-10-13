Чен: явные успехи Тутберидзе говорят за себя, но о величии речь не идёт

Комментатор Иоланда Чен высказалась в ответ на слова тренера Валентина Николаева в адрес Этери Тутберидзе.

«Явные успехи Тутберидзе и её команды, конечно, говорят сами за себя, но о величии речь не идёт. Калечит фигуристок? Абсолютно нормальная ситуация для профессионального спорта. Даже если у неё есть свои жёсткие требования в системе подготовки фигуристов», — цитирует Чен Sport24.

Она добавила, что Тутберидзе — тренер с большой буквы. По словам комментатора, фигуристки российского наставника не только технически сильны, но и очень артистичны.

Тренер Валентин Николаев заявил, что Тутберидзе не является тренером высочайшего класса, она жёсткий менеджер. Он добавил, что в её штабе есть сильный тренер по технике — Сергей Дудаков.

Напомним, что Тутберидзе является одним из самых успешных тренеров современности. На Олимпиаде в Пекине Анна Щербакова выиграла индивидуальный турнир, второй стала Александра Трусова. Обе тренировались под руководством Тутберидзе.

Ранее Алексей Ягудин порекомендовал Евгению Плющенко брать пример с Этери Тутберидзе.