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Драйзайтль повторил рекорд Гретцки по очкам в первых матчах сезона НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» на своём льду обыграл «Ванкувер Кэнакс».
Драйзайтль повторил рекорд Гретцки по очкам в первых матчах сезона НХЛ
  • AP

Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плейс» завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Нападающий победителей Леон Драйзайтль отметился забитой шайбой в матче. Хоккеист набирает очко в седьмом сезоне подряд, повторив клубный рекорд Уэйна Гретцки.

В составе гостей забитой шайбой отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Для него гол в первой игре за команду стал дебютным в НХЛ.

Ранее сообщалось, что дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Чикаго».

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