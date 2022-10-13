Драйзайтль повторил рекорд Гретцки по очкам в первых матчах сезона НХЛ
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Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плейс» завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
Нападающий победителей Леон Драйзайтль отметился забитой шайбой в матче. Хоккеист набирает очко в седьмом сезоне подряд, повторив клубный рекорд Уэйна Гретцки.
В составе гостей забитой шайбой отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Для него гол в первой игре за команду стал дебютным в НХЛ.
Ранее сообщалось, что дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Чикаго».