Тренер «Вашингтона»: нам следует засчитать гол Овечкина в футбольном матче

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о футбольном матче российского нападающего Александра Овечкина.

«Гол Овечкина? Это была типичная игра для Алекса, который забивает. Возможно, нам следует засчитать этот гол», — заявил на пресс-конференции тренер.

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал» (5:0). Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён.

Напомним, что «Вашингтон» уступил «Бостон Брюинз» в первом матче нового сезона НХЛ (5:2).

Ранее защитник «Баффало» Маттиас Самуэльссон подписал новый контракт с клубом на $30 миллионов.