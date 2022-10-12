Защитник «Баффало» Самуэльссон подписал новый контракт с клубом на $30 миллионов

Хоккейный защитник Маттиас Самуэльссон подписал новый контракт с «Баффало Сейбрз».

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на семь лет, оно начнёт действовать с сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Уточняется, что по новому соглашению защитник заработает $30 миллионов.

В сезоне-2021/22 американец отдал десять результативных передач в 42 матчах НХЛ.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о целях команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).