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Защитник «Баффало» Самуэльссон подписал новый контракт с клубом на $30 миллионов

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Хоккейный защитник Маттиас Самуэльссон подписал новый контракт с «Баффало Сейбрз».
Защитник «Баффало» Самуэльссон подписал новый контракт с клубом на $30 миллионов
  • Gettyimages.ru

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на семь лет, оно начнёт действовать с сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Уточняется, что по новому соглашению защитник заработает $30 миллионов.

В сезоне-2021/22 американец отдал десять результативных передач в 42 матчах НХЛ.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о целях команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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