Защитник «Баффало» Самуэльссон подписал новый контракт с клубом на $30 миллионов
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Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на семь лет, оно начнёт действовать с сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Уточняется, что по новому соглашению защитник заработает $30 миллионов.
В сезоне-2021/22 американец отдал десять результативных передач в 42 матчах НХЛ.
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