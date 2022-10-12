В ПСЖ опровергли информацию о создании фейковых аккаунтов для критики Мбаппе

В «Пари-Сен-Жермен» опровергли информацию о создании фейковых аккаунтов в социальных сетях для критики форварда Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» — это глобальный бренд, который постоянно взаимодействует с агентствами социальных сетей по всему миру, чтобы продвигать и отмечать отличную работу клуба, его сотрудников и партнёров. Вы действительно думаете, что мы нанимаем людей, чтобы унижать собственных игроков? Это полная ерунда», — приводит слова источника RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном относительно своего будущего.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Мбаппе зимой за €400 млн.