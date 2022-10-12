Источник: Тухель в будущем может возглавить сборную Англии

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить сборную Англии.

Бывший главный тренер «Боруссии», «ПСЖ» и «Челси» готов рассмотреть вариант с работой в сборной Англии в будущем, сообщает Bild.

В настоящий момент главным тренером сборной Англии является Гарет Саутгейт.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Тухель готов на снижение зарплаты в «Баварии».