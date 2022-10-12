Источник: Тухель в будущем может возглавить сборную Англии
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Бывший главный тренер «Боруссии», «ПСЖ» и «Челси» готов рассмотреть вариант с работой в сборной Англии в будущем, сообщает Bild.
В настоящий момент главным тренером сборной Англии является Гарет Саутгейт.
7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Тухель готов на снижение зарплаты в «Баварии».