Bild: Тухель готов на снижение зарплаты в «Баварии»

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель готов возглавить мюнхенскую «Баварию».

По информации Bild, немецкий специалист готов получать в «Баварии» меньше денег, чем в «Челси». Отмечается, что переговоры между сторонами ещё не начались.

В настоящий момент главным тренером мюнхенской команды является Юлиан Нагельсман.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее новый владелец «Челси» заявил, что Томас Тухель не шёл на сотрудничество.