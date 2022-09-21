Bild: Тухель готов на снижение зарплаты в «Баварии»
По информации Bild, немецкий специалист готов получать в «Баварии» меньше денег, чем в «Челси». Отмечается, что переговоры между сторонами ещё не начались.
В настоящий момент главным тренером мюнхенской команды является Юлиан Нагельсман.
7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.
Ранее новый владелец «Челси» заявил, что Томас Тухель не шёл на сотрудничество.