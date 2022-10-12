Генич назвал «Локомотив» главным разочарованием сезона в РПЛ
- РИА Новости
«Локомотив» персонально разочаровал. В начале сезона «Торпедо» разочаровывало — ужасно играли, всё складывалось печально. Но набирают очки какие-то сейчас», — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что не собирается возвращаться в стан железнодорожников.