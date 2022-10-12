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Чесноков предположил, что травма Медведева может быть вызвана сверхнагрузками на тренировках

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков предположил, что проблемы Даниила Медведева со здоровьем могут быть связаны с большим объёмом физических нагрузок.
Чесноков предположил, что травма Медведева может быть вызвана сверхнагрузками на тренировках
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«Я видел, как Медведев тренируется под руководством своего наставника Жиля Сервары. Это просто космические нагрузки! Понятно, что работа в таком режиме чревата. Стоит немного перегрузить организм или плохо восстановиться — и мышцы не выдержат», — приводит Чеснокова Betonmobile.ru.

В полуфинале россиянин выиграл первый сет у Новака Джоковича со счётом 6:4. Во втором сете Медведев уступил сербу 6:7 (6:8). Позже Даниил снялся с турнира.

Джокович обыграл в финале грека Стефаноса Циципаса и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Астане.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о травме Медведева.

 

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