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Тарпищев: у Медведева рабочая травма

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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о травме у Даниила Медведева.
Тарпищев: у Медведева рабочая травма
  • AP
  • © Adam Hunger

«У Медведева рабочая травма. Сроки восстановления будут недолгими. Какие шансы попадания Рублёва и Медведева в итоговый турнир АТР? От чего зависят шансы, я пока прочитать не могу. Нужно смотреть отчёт», — цитирует Тарпищева Sport24.

В полуфинале россиянин выиграл первый сет у Новака Джоковича со счётом 6:4. Во втором сете Медведев уступил сербу 6:7 (6:8). Позже Даниил снялся с турнира.

Джокович обыграл в финале грека Стефаноса Циципаса и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Астане.

Ранее мама Циципаса высказалась о конфликтах сына с Медведевым.

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