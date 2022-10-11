Тарпищев: у Медведева рабочая травма

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о травме у Даниила Медведева.

«У Медведева рабочая травма. Сроки восстановления будут недолгими. Какие шансы попадания Рублёва и Медведева в итоговый турнир АТР? От чего зависят шансы, я пока прочитать не могу. Нужно смотреть отчёт», — цитирует Тарпищева Sport24.

В полуфинале россиянин выиграл первый сет у Новака Джоковича со счётом 6:4. Во втором сете Медведев уступил сербу 6:7 (6:8). Позже Даниил снялся с турнира.

Джокович обыграл в финале грека Стефаноса Циципаса и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Астане.

Ранее мама Циципаса высказалась о конфликтах сына с Медведевым.