Мама Циципаса высказалась о конфликтах сына с Медведевым

Юлия Сальникова, мама греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, высказалась о конфликтах сына с россиянином Даниилом Медведевым.

«Думаю, особенно уже ничего нет. Медведев — такой человек по характеру. Если Даниилу что-то не нравится, он долго держать в себе не будет. Он во многих вещах высказывает своё мнение. Стёпа — больше интроверт, хотя сложно по нему сказать. Ему пришлось в силу своей профессии стать экстравертом. У него нет таких чувств ни к кому отрицательных», — приводит слова Сальниковой «Чемпионат».

По ее словам, единственный, кто приводит его в состояние полного замешательства, — это австралийский теннисист Ник Кирьос.

«Стёпа всё же в спортивной семье вырос. У него дед — олимпийский чемпион по футболу. И есть какие-то вещи в спорте, которые нельзя не учитывать. То есть уже 100 лет прошло, как существует олимпийское движение. И вот за 100 лет никто не посягал на это. И вот только Кирьос решил: правила для него не правила. А уж в теннисе — тем более. Теннис — очень чопорный вид», — сказала она.

В воскресенье, 9 октября, Циципас сыграет с сербом Новаком Джоковичем в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Астане.

Ранее Медведев снялся с полуфинального матча с Джоковичем после второго сета.