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В «Оренбурге» сообщили, что в клубе нет информации об интересе «Зенита» к хавбеку Вере

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию, что «Зенит» интересуется хавбеком Лукасом Верой.
В «Оренбурге» сообщили, что в клубе нет информации об интересе «Зенита» к хавбеку Вере
  • Gettyimages.ru

«Лукас Вера не в аренде, а принадлежит «Оренбургу». Что касается новости об интересе «Зенита», то никакой информации по этому поводу в клубе нет», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

25-летний хавбек в минувшем сезоне выступал на правах аренды в «Уракане». В 28 матчах он не отметился результативными действиями.

Вера за «Ланус» в 49 играх забил четыре мяча и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» может провести первые зимние сборы в ОАЭ.

 

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