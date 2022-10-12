В «Оренбурге» сообщили, что в клубе нет информации об интересе «Зенита» к хавбеку Вере

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию, что «Зенит» интересуется хавбеком Лукасом Верой.

«Лукас Вера не в аренде, а принадлежит «Оренбургу». Что касается новости об интересе «Зенита», то никакой информации по этому поводу в клубе нет», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

25-летний хавбек в минувшем сезоне выступал на правах аренды в «Уракане». В 28 матчах он не отметился результативными действиями.

Вера за «Ланус» в 49 играх забил четыре мяча и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» может провести первые зимние сборы в ОАЭ.