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«Оренбург» может провести первые зимние сборы в ОАЭ

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб планирует провести первые зимние тренировочные сборы в ОАЭ.
«Оренбург» может провести первые зимние сборы в ОАЭ
  • РИА Новости

«Зимой планируем ехать на сборы в Турцию, как обычно. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация. Первый сбор Марцел Личка хочет провести в Эмиратах», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

По его словам, на сборах будут достойные соперники. Он также подчеркнул, что в клубе пока не обсуждалась идея с проведением сбора в ОАЭ.

Игра 12-го тура между «Оренбургом» и «Ахматом» прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Марцела Лички.

В составе «Оренбурга» мячи забили Владимир Сычевой (52-я минута), Тимур Аюпов (68-я). В команде из Грозного отличился Мохамед Конате (28-я).

«Оренбург» (18 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» (17) располагается на восьмой позиции.

Ранее нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о победе над «Ахматом» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

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