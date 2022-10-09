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Сычевой — о третьем призе лучшему игроку: всем нравится получать эту награду

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о победе над «Ахматом» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Сычевой — о третьем призе лучшему игроку: всем нравится получать эту награду
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, любому бы нравилось получать такую награду. Но хочу также поблагодарить команду. Это тоже часть вот этого (показывает на приз). Помогла мне заработать. И вообще мы выиграли. Молодцы», — цитирует Сычевого «Матч ТВ».

По его мнению, первый тайм получился скомканным.

«Мы не ожидали, что нас так будут прессинговать. Хорошая команда «Ахмат», молодцы, хорошо играют. Во втором тайме мы перестроились на четыре защитника», — сказал Сычевой.

Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Марцела Лички.

В составе «Оренбурга» мячи забили Владимир Сычевой (52-я минута), Тимур Аюпов (68-я). В команде из Грозного отличился Мохамед Конате (28-я).

«Оренбург» (18 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» (17) располагается на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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