Лайшев — о критике Тутберидзе: она гениальный трудоголик и талантливый тренер
- РИА Новости
«Я был свидетелем самых ярких побед и непосредственно принимал участие в работе на льду Тутберидзе. Она — гениальный трудоголик и очень талантливый тренер. Результаты говорят сами за себя», — цитирует Лайшева Sport24.
Тренер Валентин Николаев заявил, что Тутберидзе не является тренером высочайшего класса, она жёсткий менеджер. Он добавил, что в её штабе есть сильный тренер по технике — Сергей Дудаков.
Напомним, что Тутберидзе является одним из самых успешных тренеров современности. На прошедшей Олимпиаде в Пекине Анна Щербакова выиграла индивидуальный турнир, второй стала Александра Трусова. Обе тренируются под руководством Тутберидзе.
Ранее Алексей Ягудин порекомендовал Евгению Плющенко брать пример с Этери Тутберидзе.