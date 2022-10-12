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Лайшев — о критике Тутберидзе: она гениальный трудоголик и талантливый тренер

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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался в ответ на слова тренера Валентина Николаева в адрес Этери Тутберидзе.
Лайшев — о критике Тутберидзе: она гениальный трудоголик и талантливый тренер
  • РИА Новости

«Я был свидетелем самых ярких побед и непосредственно принимал участие в работе на льду Тутберидзе. Она — гениальный трудоголик и очень талантливый тренер. Результаты говорят сами за себя», — цитирует Лайшева Sport24.

Тренер Валентин Николаев заявил, что Тутберидзе не является тренером высочайшего класса, она жёсткий менеджер. Он добавил, что в её штабе есть сильный тренер по технике — Сергей Дудаков.

Напомним, что Тутберидзе является одним из самых успешных тренеров современности. На прошедшей Олимпиаде в Пекине Анна Щербакова выиграла индивидуальный турнир, второй стала Александра Трусова. Обе тренируются под руководством Тутберидзе.

Ранее Алексей Ягудин порекомендовал Евгению Плющенко брать пример с Этери Тутберидзе. 

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