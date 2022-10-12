Источник: ПСЖ запросил за Мбаппе €400 млн

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в зимнее трансферное окно может покинуть клуб.

По информации инсайдера Антеро Энрике, клуб выставил игрока на трансфер за €400 млн.

Ранее сообщалось, что Мбаппе попросил клуб отпустить его в другую команду в январе. ПСЖ готов продать форварда, если трансфер не состоится в «Реал».

Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.

Ранее экс-полузащитник «Реала» Рубен де ла Ред поделился мнением о несостоявшемся переходе Мбаппе в мадридский клуб.