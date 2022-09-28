Экс-игрок «Реала» де ла Ред: в возрасте Мбаппе нужно думать не о деньгах, а о победе в ЛЧ

Экс-полузащитник «Реала» Рубен де ла Ред поделился мнением о несостоявшемся переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Было столько слов, но в итоге он не перешёл. В любом случае решение всегда за футболистами. В его возрасте нужно думать не о деньгах, а о том, что необходимо выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова де ла Реда Metaratings.ru.

Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.

Ранее сообщалось, что в «Реале» Мбаппе считают предателем.