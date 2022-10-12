Узнать больше

Швеция отменила этап Кубка мира по сноуборду и фристайлу из-за инфляции и роста цен на энергию

Короткая ссылка
Организаторы заявили, что не смогут обеспечить финансирование ноябрьских соревнований по сноуборду и фристайлу в Фалуне (Швеция).
Швеция отменила этап Кубка мира по сноуборду и фристайлу из-за инфляции и роста цен на энергию
  • РИА Новости

Шведская лыжная ассоциация была вынуждена отказаться от проведения этапа Кубка мира из-за проблем с финансированием, связанных с ростом цен на энергоносители, инфляцией и ситуацией на Украине.

Этап Кубка мира должен был пройти 25 и 26 ноября в Фалуне.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях.

Ранее глава Федерации фристайла России Алексей Курашов рассказал о календаре соревнований в новом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить