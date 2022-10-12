Швеция отменила этап Кубка мира по сноуборду и фристайлу из-за инфляции и роста цен на энергию
- РИА Новости
Шведская лыжная ассоциация была вынуждена отказаться от проведения этапа Кубка мира из-за проблем с финансированием, связанных с ростом цен на энергоносители, инфляцией и ситуацией на Украине.
Этап Кубка мира должен был пройти 25 и 26 ноября в Фалуне.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях.
Ранее глава Федерации фристайла России Алексей Курашов рассказал о календаре соревнований в новом сезоне.