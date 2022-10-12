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Дель Пьеро: у «Ювентуса» явные проблемы с психологией и физикой»

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Бывший итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро отреагировал на поражение «Ювентуса» от «Маккаби» из Хайфы в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«В первом тайме «Юве» почти ничего не сделал, играл недостаточно агрессивно, проигрывал все единоборства. Они постарались прибавить, но толком не получилось. У команды явные проблемы с психологией и физикой, которые не так просто решить», — цитирует Дель Пьеро пресс-служба УЕФА.

Игра четвёртого тура группы Н завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Хайфы.

Таким образом, «Маккаби» выиграл матч Лиги чемпионов впервые за 20 лет. В последний раз команда из Израиля в главном клубном турнире Европы переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:0) в октябре 2002 года.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча с «Маккаби» из Хайфы.

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