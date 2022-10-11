«Реал Мадрид» в дополнительное время ушёл от поражения в матче ЛЧ с «Шахтёром»

«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Шахтёром» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Варшаве завершилась со счётом 1:1.

В составе донецкой команды отличился Александр Зубков на 46-й минуте. У мадридской команды мяч забил Антонио Рюдигер (90 + 5).

Лидирующие позиции в таблице группы F занимает «Реал» (десять очков). «Шахтёр» с пятью очками находится на третьей строчке.

Ранее «Манчестер Сити» и «Копенгаген» не смогли выявить победителя в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.