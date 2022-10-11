Скончался призёр Олимпиады велогонщик Логунов

Ушёл из жизни призёр Олимпиады по велосипедному спорту Виктор Логунов.

Логунов скончался на 79-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Прощание с Логуновым пройдёт 12 октября на Митинском кладбище.

Логунов вместе с Имантом Бодниексом завоевал серебро летней Олимпиады 1964 года в гонке на тандеме. Он также работал тренером объединённой команды по велоспорту на треке на Играх-1992 в Барселоне.

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