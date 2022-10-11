Нигматуллин — о возможном назначении Галактионова в «Локомотив»: странная кандидатура

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«Кандидатура странная. Этот человек не тренировал серьёзные команды. Да, работает в молодёжной сборной России и совмещает эту работу с «Пари НН»», — цитирует Нигматуллина «Спорт День за Днём».

Он также подчеркнул, что российский специалист ещё набирается опыта. По его словам, «Локомотив» является командой, где нужно решать большие задачи.

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.

Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов выразил надежду на возвращение «Локомотива» на высокий уровень.