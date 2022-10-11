Петржела: не думаю, что в Чехии кто-то был бы рад приезду российского тренера в нашу лигу
- РИА Новости
«Может ли Карпин возглавить какой-то чешский клуб? У нас тяжёлая экономичная ситуация в стране, всё дорожает, люди очень недовольны. Не думаю, что кто-то будет рад приезду российского тренера в лигу», — цитирует Петржелу Sport24.
Он также подчеркнул, что Карпин является сильным тренером.
Напомним, что 9 октября «Ростов» победил «Краснодар», отыгравшись с 0:2. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Карпина.
«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой строчке.
Ранее бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о перспективах ростовской команды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).