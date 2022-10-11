Узнать больше

Петржела: не думаю, что в Чехии кто-то был бы рад приезду российского тренера в нашу лигу

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил возможность назначения в один из чешских клубов возглавляющего «Ростов» Валерия Карпина.
Петржела: не думаю, что в Чехии кто-то был бы рад приезду российского тренера в нашу лигу
  • РИА Новости

«Может ли Карпин возглавить какой-то чешский клуб? У нас тяжёлая экономичная ситуация в стране, всё дорожает, люди очень недовольны. Не думаю, что кто-то будет рад приезду российского тренера в лигу», — цитирует Петржелу Sport24.

Он также подчеркнул, что Карпин является сильным тренером.

Напомним, что 9 октября «Ростов» победил «Краснодар», отыгравшись с 0:2. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Карпина.

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой строчке.

Ранее бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о перспективах ростовской команды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить