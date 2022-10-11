Сенников — о Плутнике: кто доверял Цорну и Циннбауэру, тоже должен покинуть свой пост
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«Результата не было, вся ответственность была на нём. Нужно знать менталитет наших игроков и специфику чемпионата, иностранцы это в меньшей степени чувствуют. Кто у руля стоял, тот и отвечал за результат. Кто доверял Цорну и Циннбауэру, тоже должен покинуть свой пост», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.
Он также подчеркнул, что на данный момент важно, кто возглавит клуб, а не покинет его.
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
11 октября «Чемпионат» сообщал, что Галактионов является кандидатом на пост главного тренера «Локомотива». Позже эту информацию в «Пари НН» опровергли.
Ранее стало известно, почему «Локомотиву» не удаётся договориться о назначении Галактионова.