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Сенников — о Плутнике: кто доверял Цорну и Циннбауэру, тоже должен покинуть свой пост

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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о возможном уходе Александра Плутника с должности председателя совета директоров клуба.
Сенников — о Плутнике: кто доверял Цорну и Циннбауэру, тоже должен покинуть свой пост
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Результата не было, вся ответственность была на нём. Нужно знать менталитет наших игроков и специфику чемпионата, иностранцы это в меньшей степени чувствуют. Кто у руля стоял, тот и отвечал за результат. Кто доверял Цорну и Циннбауэру, тоже должен покинуть свой пост», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что на данный момент важно, кто возглавит клуб, а не покинет его.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

11 октября «Чемпионат» сообщал, что Галактионов является кандидатом на пост главного тренера «Локомотива». Позже эту информацию в «Пари НН» опровергли.

Ранее стало известно, почему «Локомотиву» не удаётся договориться о назначении Галактионова.

 

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