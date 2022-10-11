Marca: ПСЖ готов отпустить Мбаппе в любой клуб, кроме «Реала»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может покинуть клуб в 2023 году.

Отношения между парижанами и 23-летним французским футболистом испортились, сообщает Marca.

Уточняется, что Мбаппе попросил клуб отпустить его в другую команду в январе. Французский клуб готов отпустить форварда, если трансфер не состоится в «Реал».

Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.

Ранее экс-полузащитник «Реала» Рубен де ла Ред поделился мнением о несостоявшемся переходе Мбаппе в мадридский клуб.