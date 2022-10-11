Генеральный директор «Крыльев Советов» опроверг слухи о переходе Осинькина в «Локомотив»
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«Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это всё слухи. У Осинькина контракт с «Крыльями Советов»», — приводит слова Андреева Metaratings.ru
Он также подчеркнул, что Осинькин готовит самарский клуб к матчу с «Сочи».
Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под руководством специалиста самарский клуб выиграл ФНЛ и вернулся в РПЛ.
На данный момент самарцы с 11 баллами располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице.
Ранее Осинькин прокомментировал информацию о своём возможном назначении в «Локомотив».