Генеральный директор «Крыльев Советов» опроверг слухи о переходе Осинькина в «Локомотив»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал информацию, что главный тренер самарцев Игорь Осинькин может возглавить «Локомотив».

«Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это всё слухи. У Осинькина контракт с «Крыльями Советов»», — приводит слова Андреева Metaratings.ru

Он также подчеркнул, что Осинькин готовит самарский клуб к матчу с «Сочи».

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под руководством специалиста самарский клуб выиграл ФНЛ и вернулся в РПЛ.

На данный момент самарцы с 11 баллами располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице.

Ранее Осинькин прокомментировал информацию о своём возможном назначении в «Локомотив».