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Осинькин — о возможном назначении в «Локомотив»: со мной никто не связывался

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию о своём возможном назначении в «Локомотив».
Осинькин — о возможном назначении в «Локомотив»: со мной никто не связывался
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Со мной никто не связывался и не разговаривал. Я тренер «Крыльев Советов». Ни с одним клубом я не контактировал, в том числе и с «Локомотивом», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под руководством специалиста самарский клуб выиграл ФНЛ и вернулся в РПЛ.

На данный момент самарцы с 11 баллами располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Осинькин может возглавить «Локомотив».

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