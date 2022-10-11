Осинькин — о возможном назначении в «Локомотив»: со мной никто не связывался
- РИА Новости
- © Антон Денисов
«Со мной никто не связывался и не разговаривал. Я тренер «Крыльев Советов». Ни с одним клубом я не контактировал, в том числе и с «Локомотивом», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».
Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под руководством специалиста самарский клуб выиграл ФНЛ и вернулся в РПЛ.
На данный момент самарцы с 11 баллами располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Осинькин может возглавить «Локомотив».