«Матч ТВ»: тренер «Крыльев Советов» Осинькин может возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может занять аналогичную должность в «Локомотиве».

Осинькин рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Локомотива», в нём заинтересован генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко, сообщает «Матч ТВ».

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под руководством специалиста самарский клуб выиграл ФНЛ и вернулся в РПЛ.

На данный момент самарцы с 11 баллами располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице.

Ранее Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.