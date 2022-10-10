Осинькин: у «Спартака» есть лицо, но «Зенит» играет в самый сильный футбол
- РИА Новости
«На сегодняшний день «Зенит» играет в самый сильный футбол. Возможно, что-то изменится во время зимней паузы. У «Спартака» точно есть лицо. Пытаются развивать игру, которую видят», — цитирует Осинькина «Чемпионат».
«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2.
Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.
Ранее сообщалось, что Александр Соболев стал первым за 23 года игроком «Спартака», забившим в семи матчах подряд.