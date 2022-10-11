Чинахов и Кузьменко — в списке главных открытий предсезонки НХЛ по версии Dobber Hockey

Российские нападающие Егор Чинахов из «Коламбус Блю Джекетс» и Андрей Кузьменко из «Ванкувер Кэнакс» вошли в список главных открытий предсезонки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщается на сайте Dobber Hockey.

Чинахов с семью (6 + 1) очками в шести играх расположился на втором месте в списке, Кузьменко с шестью (3 + 3) очками в четырёх встречах оказался на седьмой позиции. Лидером стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Марко Росси, который набрал девять (2 + 7) очков в шести играх.

Ранее «Каролина Харрикейнз» вызвала из фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ) российского голкипера Петра Кочеткова.