Чинахов и Кузьменко — в списке главных открытий предсезонки НХЛ по версии Dobber Hockey
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Об этом сообщается на сайте Dobber Hockey.
Чинахов с семью (6 + 1) очками в шести играх расположился на втором месте в списке, Кузьменко с шестью (3 + 3) очками в четырёх встречах оказался на седьмой позиции. Лидером стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Марко Росси, который набрал девять (2 + 7) очков в шести играх.
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