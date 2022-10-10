Российского вратаря Кочеткова вызвали в основу «Каролины»

«Каролина Харрикейнз» вызвала из фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ) российского голкипера Петра Кочеткова.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В прошлом сезоне Кочетков в составе «Чикаго Вулвс» стал обладателем Кубка Колдера.

В матче предсезонной подготовки перед стартом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» разгромила «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-эн-си Арена» завершилась со счётом 8:1.

В составе «Коламбуса» забитой шайбой отметился российский нападающий Егор Чинахов.

«Каролина» стартует в новом сезоне НХЛ матчем с «Коламбусом» 12 октября.

Ранее «Каролина» расторгла контракт с Григорием Дроновым спустя два дня после подписания.