Российского вратаря Кочеткова вызвали в основу «Каролины»
Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В прошлом сезоне Кочетков в составе «Чикаго Вулвс» стал обладателем Кубка Колдера.
В матче предсезонной подготовки перед стартом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» разгромила «Коламбус Блю Джекетс».
Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-эн-си Арена» завершилась со счётом 8:1.
В составе «Коламбуса» забитой шайбой отметился российский нападающий Егор Чинахов.
«Каролина» стартует в новом сезоне НХЛ матчем с «Коламбусом» 12 октября.
Ранее «Каролина» расторгла контракт с Григорием Дроновым спустя два дня после подписания.